Опасность: гигантские слизни напали на российскую столицу

Напрямую испанские слизни не могут навредить человеку — моллюски не ядовиты и не способны укусить.

Однако они могут переносить паразитов, рассказал научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Так, дотронувшись до них и не помыв после этого руки, можно заразиться гельминтами, пишет «Комсомольская правда».

Наибольшую опасность слизень несет дачникам — моллюск съедает все растения на своем пути. Спасти от него будущий урожай можно. Но надо их собирать вручную.

Потому не нужно забывать о перчатках. А после - тщательно вымыть руки, указывает Газета.Ru. А слизней не надо относить в лес, чтобы не пострадала экосистема. А просто утопить на месте "сбора урожая".

Ранее сообщалось, как спасти урожай в огороде от слизней-обжор.

5 проверенных способов борьбы со слизнями

1. Кукурузная мука – это смертельное лакомство для слизней, применяется как эффективное средство против различных вредителей. Муку пересыпают в банку и укладывают на бок. С утра собирают мертвых улиток и слизняков, которых убирают подальше с огорода.

2. Опыливание растений смесью древесной золы (0,5л банка), поваренной соли и молотого перца (черный или красный) по 2 ст.л. Перец можно заменить горчицей. Опыливание проводят через марлевый мешочек, с повторением через 7 дней.

3. Опрыскивайте растения раствором поваренной соли (0,5 гр/10 л воды).

4. Эффективно также опрыскивание мест большого скопления слизней раствором нашатырного спирта (4-6 ст. ложек) на ведро воды. Опрыскивание повторяют через неделю с учетом рождения молодых слизней.

5. Против слизней можно использовать соду, лучше не пищевую, а кальцинированную. Сухим порошком густо посыпают скопления слизней. Под воздействием соды голые моллюски погибают за считанные минуты.