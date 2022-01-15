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Происшествия

Оперативники поймали мужчину, который хотел ограбить бабушку

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в попытке грабежа в отношении 86-летней жительницы Барнаула. Происшествие случилось в Центральном районе города.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Злоумышленник вечером увидел в окне первого этажа пожилую женщину и решил ограбить пенсионерку.

Он позвонил в домофон и представился сотрудником курьерской службы по доставке пиццы. Пенсионерке, в свою очередь, из-за слабого здоровья послышался голос сына, и она открыла дверь. Мужчина ворвался в квартиру, ударил женщину и начал трясти, требуя отдать деньги, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Крики услышала соседка и вызвала полицию. Злоумышленник убежал, так ничего и не успев похитить.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «в» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж с незаконным проникновением в жилище».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сибиряк ограбил шесть пенсионерок и уехал на Алтай собирать корешки с орешками.

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