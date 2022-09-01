1 сентября
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Происшествия

Операция «макака»: сбежавшая от хозяина обезьяна покусала россиян

По Магнитогорску (Челябинская область) накануне бегала обезьяна и пугала местных жителей.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Одна из пострадавших рассказала, что заметила животное на дороге и попыталась выгнать его на тротуар, пишет Telegram-канал tv360.

Но хвостатая укусила девушку и рванула прочь. Пострадавшая позвонила в полицию, побежала за обезьяной и догнала ее. Она попыталась удержать беглянку, «заманивая» ее помидором. Но та вновь ее укусила. Девушке впоследствии пришлось обращаться к врачам.

Полицейские обратились к горожанам, чтобы не пытались поймать и удержать животное. И сообщать по возможности о местонахождении обезьяны.

В общей сложности, экзотическое для Урала животное покусало трех человек, пишет ТАСС.

Обезьяну все же удалось поймать. Она оказалась Цезарем. Хозяин принимал участие в поимке. Обезьяна его увидела и слезла с дерева.

Ранее сбежавшая обезьяна напала в деревне на двухлетнюю россиянку. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево Московской области. Тем не менее, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, девочка находится в реанимации. Ее мама получила незначительные раны.

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