Операция «макака»: сбежавшая от хозяина обезьяна покусала россиян

Одна из пострадавших рассказала, что заметила животное на дороге и попыталась выгнать его на тротуар, пишет Telegram-канал tv360.

Но хвостатая укусила девушку и рванула прочь. Пострадавшая позвонила в полицию, побежала за обезьяной и догнала ее. Она попыталась удержать беглянку, «заманивая» ее помидором. Но та вновь ее укусила. Девушке впоследствии пришлось обращаться к врачам.

Полицейские обратились к горожанам, чтобы не пытались поймать и удержать животное. И сообщать по возможности о местонахождении обезьяны.

В общей сложности, экзотическое для Урала животное покусало трех человек, пишет ТАСС.

Обезьяну все же удалось поймать. Она оказалась Цезарем. Хозяин принимал участие в поимке. Обезьяна его увидела и слезла с дерева.

Ранее сбежавшая обезьяна напала в деревне на двухлетнюю россиянку. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево Московской области. Тем не менее, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, девочка находится в реанимации. Ее мама получила незначительные раны.