Опубликовали кадры с места крушения Ми-8. Его ищут водолазы

Также в поисках задействован телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон". Он способен погружаться на 300 метров.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал о крушении вертолета Ми-8. Он летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед — 2024".

Экипаж доставил на состязания спасателей из Санкт-Петербурга и ушел на дозаправку в Петрозаводск. После этого вертолет пропал с радаров.

На борту находилось три человека: командир воздушного судна, второй пилот и механик. Предварительно, экипаж погиб.

В 12 км от села Деревянное, где зафиксировали последний сигнал воздушного судна, спасатели нашли часть фюзеляжа и большую промоину.

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