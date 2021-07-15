Опубликовано видео с места жестокого убийства участкового в Барнауле

СК России на своем YouTube-канале опубликовал видео с места обнаружения тела участкового полиции, которого сожгли в служебной машине в Барнауле.

В Барнауле убили участкового полиции и сожгли вместе с машиной.

Напомним, тело участкового в сгоревшем автомобиле нашли утром 15 июля возле поселка Гоньба. Полицейский пропал 14 июля, когда поехал проверять ранее судимого мужчину.

«Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства задержан местный житель», — говорится в сообщении СК РФ.

На кадрах показаны следователи и криминалисты, которые работают на месте происшествия — выясняют мотив и способ совершения преступления.

Полицейский поехал проверить рецидивиста, который в ходе конфликта убил правоохранителя, а затем сжег тело в автомобиле.

Вечером 14 июля начались масштабные поиски. По распоряжению начальника алтайского МВД на розыск подняли весь гарнизон УМВД по Барнаулу, следственно-оперативную группу и пять кинологических расчетов.

Пропавшего участкового искали и сотрудники МЧС — специалисты задействовали квадрокоптеры.

Сгоревший автомобиль и тело полицейского обнаружили сотрудники ДПС, которые обследовали полевую дорогу в направлении аэропорта.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа».