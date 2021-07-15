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Происшествия

После жестокого убийства участкового в Барнауле возбудили два уголовных дела

В Алтайском крае устанавливают обстоятельства убийства барнаульского участкового уполномоченного полиции, сообщает региональный СК.

В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
altai-krai.sledcom.ru.

Напомним, тело участкового в сгоревшем автомобиле нашли утром 15 июля. Полицейский пропал 14 июля, когда поехал проверять ранее судимого мужчину.

«Участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району Барнаула выехал на служебном автомобиле в целях осуществления своей служебной деятельности. А днем 15 июля на участке местности в поселке Гоньба было обнаружено его тело и сожженный автомобиль», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в убийстве задержали жителя поселка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты — выясняют мотив и способ совершения преступления.

Возбудили уголовное дело по признакам «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования деятельности по охране общественного порядка» (ст. 317 УК РФ).

В региональном МВД отметили, что для поиска пропавшего сотрудника организовали масштабные мероприятия.

«Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян дал указание незамедлительно организовать широкомасштабные поисковые мероприятия. На розыск сотрудника был поднят весь гарнизон УМВД по Барнаулу, следственно-оперативная группа ГУ МВД, пять кинологических расчетов, представители МЧС, специалисты задействовали в поисковых мероприятиях квадрокоптеры», — сообщили в ведомстве.

Сгоревший служебный автомобиль и тело участкового обнаружили сотрудники ДПС, которые обследовали полевую дорогу в направлении аэропорта.

В МВД также уточнили, что в краевом СК возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского (ст. 105 УК РФ).

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