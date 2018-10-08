Момент разрушительного землетрясения в Индонезии сняли на видео со спутника

На кадрах видно, как землетрясение вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути здания, автомобили и деревья.
Пять тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти Индонезии решили объявить наиболее пострадавшие районы массовыми захоронениями и прекратить поиски — из-за риска распространения тифа и холеры, пишет govoritmoskva.ru.
28 сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. В течение двух суток зафиксировали около 170 повторных толков. Из-за землетрясения возникло цунами: высота волн достигала 3−5 метров.