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Момент разрушительного землетрясения в Индонезии сняли на видео со спутника

В сети появилось видео со спутника. На нем — разрушительное землетрясение в Индонезии, в результате которого погибли 1763 человека.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

На кадрах видно, как землетрясение вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути здания, автомобили и деревья.

Пять тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти Индонезии решили объявить наиболее пострадавшие районы массовыми захоронениями и прекратить поиски — из-за риска распространения тифа и холеры, пишет govoritmoskva.ru.

28 сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. В течение двух суток зафиксировали около 170 повторных толков. Из-за землетрясения возникло цунами: высота волн достигала 3−5 метров.

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