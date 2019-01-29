Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
199

Осудили барнаульца, стрелявшего из автомата по задолжавшим квартирантам

На 11 лет осудили жителя Барнаула, который устроил стрельбу из автомата по квартирантам из-за долга за оплату жилья и коммунальных услуг, сообщает краевая прокуратура.

Граната.
Граната.
Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa

Вечером 29 октября 2017 года мужчина расстрелял из автомата трех человек, находившихся в одной из квартир дома № 14 по улице 40 лет Октября. Он оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, а потерпевшие — жильцами, которые отказывались платить. Женщина попросила бывшего супруга разобраться с квартирантами.

Когда мужчина пришел к арендаторам, то сразу открыл огонь. В результате двоих мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами. У пострадавших пробиты легкие, печень, а одному из них пришлось ампутировать кисть руки. Женщину задело по касательной. После этого нападавший скрылся с места преступления. Его задержали в нескольких кварталах от дома.

Дома у мужчины обнаружили склад оружия: 28 выстрелов для подствольного гранатомета и другие боеприпасы, а также электрошокер. До этого на месте преступления нашли автомат АК-74, 112 патронов к нему, гранату Ф-1 («лимонка»), шесть наступательных гранат, тротиловую шашку, три запала, топор и нож.

Во время следствия обвиняемый утверждал, что у него не было умысла убивать людей. Эту версию опровергли показания потерпевших и свидетелей, а также заключения судебных экспертиз.

Барнаульца осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года и штрафом 30 тыс. рублей. Апелляционная инстанция, проверив доводы осужденного и его защитника, оставила приговор без изменения.

До этого мужчина был трижды судим за изнасилование и убийство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость