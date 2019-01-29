Осудили барнаульца, стрелявшего из автомата по задолжавшим квартирантам

На 11 лет осудили жителя Барнаула, который устроил стрельбу из автомата по квартирантам из-за долга за оплату жилья и коммунальных услуг, сообщает краевая прокуратура.

Вечером 29 октября 2017 года мужчина расстрелял из автомата трех человек, находившихся в одной из квартир дома № 14 по улице 40 лет Октября. Он оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, а потерпевшие — жильцами, которые отказывались платить. Женщина попросила бывшего супруга разобраться с квартирантами.

Когда мужчина пришел к арендаторам, то сразу открыл огонь. В результате двоих мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами. У пострадавших пробиты легкие, печень, а одному из них пришлось ампутировать кисть руки. Женщину задело по касательной. После этого нападавший скрылся с места преступления. Его задержали в нескольких кварталах от дома.

Дома у мужчины обнаружили склад оружия: 28 выстрелов для подствольного гранатомета и другие боеприпасы, а также электрошокер. До этого на месте преступления нашли автомат АК-74, 112 патронов к нему, гранату Ф-1 («лимонка»), шесть наступательных гранат, тротиловую шашку, три запала, топор и нож.

Во время следствия обвиняемый утверждал, что у него не было умысла убивать людей. Эту версию опровергли показания потерпевших и свидетелей, а также заключения судебных экспертиз.

Барнаульца осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года и штрафом 30 тыс. рублей. Апелляционная инстанция, проверив доводы осужденного и его защитника, оставила приговор без изменения.

До этого мужчина был трижды судим за изнасилование и убийство.