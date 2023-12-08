Осужденный мужчина названивал из колонии и обманул 29 россиян

Суд рассмотрит дело осужденного в 2019 году мужчины об обмане 29 граждан на 2 млн рублей.

В колонии у мужчины был телефон. Он звонил жителям разных регионов, представлялся знакомым или родственником, а затем просил перечислить ему деньги, указывает Lenta.ru.

География обманутых обширна — Приморье, Сахалин, Забайкалье, ЕАО.

Дело рассмотрит суд Еврейской автономной области.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Операторов обязали отключать сотовую связь в колониях и СИЗО по просьбе ФСИН.

Мобильные телефоны нередко используют для совершения преступлений — мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещенных предметов, а также в экстремистских целях.

Ежегодно в местах лишения свободы изымаются десятки тысяч мобильных телефонов.

При этом способы их доставки становятся все более изощренными.

Колл-центр

В декабре прошлого года неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр.

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.

Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.