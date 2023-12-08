Осужденный мужчина названивал из колонии и обманул 29 россиян

В колонии у мужчины был телефон. Он звонил жителям разных регионов, представлялся знакомым или родственником, а затем просил перечислить ему деньги, указывает Lenta.ru.
География обманутых обширна — Приморье, Сахалин, Забайкалье, ЕАО.
Дело рассмотрит суд Еврейской автономной области.
Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Операторов обязали отключать сотовую связь в колониях и СИЗО по просьбе ФСИН.
Мобильные телефоны нередко используют для совершения преступлений — мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещенных предметов, а также в экстремистских целях.
Ежегодно в местах лишения свободы изымаются десятки тысяч мобильных телефонов.
При этом способы их доставки становятся все более изощренными.
Колл-центр
В декабре прошлого года неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр.
Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.
Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.