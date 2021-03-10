Запретная зона: Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Мобильные телефоны нередко используют для совершения преступлений — мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещенных предметов, а также в экстремистских целях.
Ежегодно в местах лишения свободы изымаются десятки тысяч мобильных телефонов.
При этом способы их доставки становятся все более изощренными, пишет bfm.ru. Для этого используют беспилотники и арбалеты.
Колл-центр
В декабре прошлого года неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр.
Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.
Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.
«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказывал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.