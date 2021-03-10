Запретная зона: Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Операторов обязали отключать сотовую связь в колониях и СИЗО по просьбе ФСИН. Закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Мобильные телефоны нередко используют для совершения преступлений — мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещенных предметов, а также в экстремистских целях.

Ежегодно в местах лишения свободы изымаются десятки тысяч мобильных телефонов.

При этом способы их доставки становятся все более изощренными, пишет bfm.ru. Для этого используют беспилотники и арбалеты.

Колл-центр

В декабре прошлого года неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр.

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.

Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.

«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказывал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.