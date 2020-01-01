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Происшествия

От прямого попадания новогоднего салюта загорелся балкон в барнаульской многоэтажке

Ночью 1 января — во время всенародного ликования по случаю наступившего 2020 года — в балкон многоэтажки на ул. Малахова, 164 в Барнауле угодила петарда.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
72.mchs.gov.ru

Начался пожар, утверждают очевидцы в городских пабликах.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, предположительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, пишет katun24.ru. В результате ЧП из жильцов дома никто не пострадал.

Это не первый случай «попадания» салюта в жилые дома в Барнауле. Пару лет назад салют попал в открытую лоджию многоэтажки. Хозяйка в это время отмечала праздник вне дома.

А в 2018 году в Кузбассе девочка получила травму глаза из-за пущенной в окно ракеты. Тогда же залп новогоднего салюта попал в ЛЭП во Владивостоке.

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