От прямого попадания новогоднего салюта загорелся балкон в барнаульской многоэтажке

Начался пожар, утверждают очевидцы в городских пабликах.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, предположительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, пишет katun24.ru. В результате ЧП из жильцов дома никто не пострадал.
Это не первый случай «попадания» салюта в жилые дома в Барнауле. Пару лет назад салют попал в открытую лоджию многоэтажки. Хозяйка в это время отмечала праздник вне дома.
А в 2018 году в Кузбассе девочка получила травму глаза из-за пущенной в окно ракеты. Тогда же залп новогоднего салюта попал в ЛЭП во Владивостоке.