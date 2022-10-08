8 октября
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Происшествия

От взрывной волны на Крымском мосту в керченских многоэтажках выбило окна

В Керчи взрывной волной после ЧП на Крымском мосту почти в 30 многоквартирных домах частично выбило окна.

Взрывной волной выбило стекла в домах Керчи.
Взрывной волной выбило стекла в домах Керчи.
kerch.fm

Жители города сообщают об этом в редакцию Керчь.ФМ. И делятся снимками.

8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы. Но сейчас из-за непогоды переправы — в том числе автомобильный паром — не работают.

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту, сообщает Следственный комитет России.

Установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края.

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