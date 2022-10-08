От взрывной волны на Крымском мосту в керченских многоэтажках выбило окна

Жители города сообщают об этом в редакцию Керчь.ФМ. И делятся снимками.
8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.
Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы. Но сейчас из-за непогоды переправы — в том числе автомобильный паром — не работают.
Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту, сообщает Следственный комитет России.
Установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края.