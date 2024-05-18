Отчаянный пловец пытался скрыться от спасателей бодрым кролем по реке

Утром 18 мая в Санкт-Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке.

Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако пловец отчаянно сопротивлялся, указывает "Фонтанка".

Так до конца и непонятно, удалось ли ему скрыться. Но по последним данным, мужчина не пострадал.

Ранее в Алтайском крае спасли рыбака, плывущего на коряге.

В Камне-на-Оби мужчина отправился на рыбалку и попал в беду.

Известно, что мужчина передвигался на ПВХ-лодке по реке Обь и наткнулся на корягу, которая проткнула судно.

Из-за повержения лодка затонула, и мужчина оказался в воде. Он зацепился за корягу, и его понесло течением по реке. Плывущего на коряге рыбака заметили очевидцы и позвонили спасателям.

Спасатели нашли мужчину и эвакуировали его на берег. Отмечается, что рыбак находился в воде около 30 минут.

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