Отчаянный сибиряк специально зацепился за грузовик и поехал

В Новосибирске заметили мужчину, который зацепился за кузов грузовика и ехал. Видео опубликовали в АСТ-54.

На кадрах мужчина в черном стоит ногами на лестнице и держится за ручки дверей кузова. Сколько он ехал в таком положении — неизвестно.

Полиция проводит проверку.

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