Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Отдыхающие бросили друга без сознания на опасном пляже в Барнауле

Компания парней оставила товарища в траве на берегу озера в Казенной Заимке. Отдыхавшие неподалеку девушки рассказали, как двое молодых людей несли третьего, который был без сознания. За ним потом приехал реанимобиль.

Купание запрещено
Купание запрещено
barnaul.org

ЧП произошло 12 июня. Компания отдыхала на диком пляже. Одному из парней, видимо, стало плохо и товарищи попытались унести его.

«Сначала тащил парень на плече, потом пытались с другим парнем нести. В итоге упали втроём. Затем один парень понёс на руках и просто отнёс за горб/холм, не знаю как назвать. Уложил его там. Остальные стояли на дороге», — пишет жительница Барнаула Анастасия в группе «Инцидент Барнаул».

Парень пролежал около часа, потом к нему подъехала скорая помощь. Кто ее вызвал, девушка не уточнила.

«Мы были в шоке, когда увидели реанимацию и когда его оттуда доставали и на носилках несли к автомобилю. По словам местных, парня откачали», сообщает Анастасия.

Комментаторы предполагают, что эта была та же компания подростков, которая неистово распивала алкоголь в тот же день.

Напомним, спасатели неоднократно предупреждали об опасности отдыха на необорудованных пляжах, а также о распитии спиртного на водоемах. Пренебрежение простыми правилами безопасности может стоить жизни.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость