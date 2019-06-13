Отдыхающие бросили друга без сознания на опасном пляже в Барнауле

Компания парней оставила товарища в траве на берегу озера в Казенной Заимке. Отдыхавшие неподалеку девушки рассказали, как двое молодых людей несли третьего, который был без сознания. За ним потом приехал реанимобиль.

ЧП произошло 12 июня. Компания отдыхала на диком пляже. Одному из парней, видимо, стало плохо и товарищи попытались унести его.

«Сначала тащил парень на плече, потом пытались с другим парнем нести. В итоге упали втроём. Затем один парень понёс на руках и просто отнёс за горб/холм, не знаю как назвать. Уложил его там. Остальные стояли на дороге», — пишет жительница Барнаула Анастасия в группе «Инцидент Барнаул».

Парень пролежал около часа, потом к нему подъехала скорая помощь. Кто ее вызвал, девушка не уточнила.

«Мы были в шоке, когда увидели реанимацию и когда его оттуда доставали и на носилках несли к автомобилю. По словам местных, парня откачали», сообщает Анастасия.

Комментаторы предполагают, что эта была та же компания подростков, которая неистово распивала алкоголь в тот же день.

Напомним, спасатели неоднократно предупреждали об опасности отдыха на необорудованных пляжах, а также о распитии спиртного на водоемах. Пренебрежение простыми правилами безопасности может стоить жизни.