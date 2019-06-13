Отдыхающие бросили друга без сознания на опасном пляже в Барнауле

ЧП произошло 12 июня. Компания отдыхала на диком пляже. Одному из парней, видимо, стало плохо и товарищи попытались унести его.
«Сначала тащил парень на плече, потом пытались с другим парнем нести. В итоге упали втроём. Затем один парень понёс на руках и просто отнёс за горб/холм, не знаю как назвать. Уложил его там. Остальные стояли на дороге», — пишет жительница Барнаула Анастасия в группе «Инцидент Барнаул».
Парень пролежал около часа, потом к нему подъехала скорая помощь. Кто ее вызвал, девушка не уточнила.
«Мы были в шоке, когда увидели реанимацию и когда его оттуда доставали и на носилках несли к автомобилю. По словам местных, парня откачали», сообщает Анастасия.
Комментаторы предполагают, что эта была та же компания подростков, которая неистово распивала алкоголь в тот же день.
Напомним, спасатели неоднократно предупреждали об опасности отдыха на необорудованных пляжах, а также о распитии спиртного на водоемах. Пренебрежение простыми правилами безопасности может стоить жизни.