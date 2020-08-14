Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пожарные эвакуировали почти 400 человек из санатория в Белокурихе

Ночью 14 августа в санатории «Россия» произошло задымление. Из помещений здравницы вывели 392 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные в Белокурихе.
Пожарные в Белокурихе.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В подвале корпуса № 2 произошло задымление. На место приехали подразделения 6-го пожарно-спасательного отряда по повышенному рангу сложности. Открытого огня спасатели не увидели, было только слабое задымление.

Пожарные проверили все помещения санатория, эвакуировали людей.

Оказалось, что произошло короткое замыкание электропроводки.

Никто не пострадал.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пожара на туристической базе в «Бирюзовой Катуни». Инцидент произошел ночью 31 июля — сгорело двухэтажное здание, в котором отдыхали 25 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость