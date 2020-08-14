Пожарные эвакуировали почти 400 человек из санатория в Белокурихе

Ночью 14 августа в санатории «Россия» произошло задымление. Из помещений здравницы вывели 392 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В подвале корпуса № 2 произошло задымление. На место приехали подразделения 6-го пожарно-спасательного отряда по повышенному рангу сложности. Открытого огня спасатели не увидели, было только слабое задымление.

Пожарные проверили все помещения санатория, эвакуировали людей.

Оказалось, что произошло короткое замыкание электропроводки.

Никто не пострадал.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пожара на туристической базе в «Бирюзовой Катуни». Инцидент произошел ночью 31 июля — сгорело двухэтажное здание, в котором отдыхали 25 человек.