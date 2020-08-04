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4 августа
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Происшествия

После пожара на одной из турбаз Алтая, где люди прыгали из окон, возбудили уголовное дело

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пожара на туристической базе в «Бирюзовой Катуни», сообщает региональный СК.

Пожар на турбазе в Алтайском крае.
Пожар на турбазе в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Напомним, инцидент произошел ночью 31 июля — сгорело двухэтажное здание, в котором отдыхали 25 человек.

«По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя», — пояснили в ведомстве.

Возгорание произошло на турбазе «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Находившиеся в здании двое мужчин получили ожоги. Еще двое туристов, мужчина и женщина, выпрыгнули из окон третьего этажа — с травмами их госпитализировали в больницу.

Следователи выясняют обстоятельства и причины пожара.

Ранее сообщали, что отдыхающие на Алтае новосибирцы чудом выжили при пожаре на турбазе.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в регионе.

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