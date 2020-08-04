После пожара на одной из турбаз Алтая, где люди прыгали из окон, возбудили уголовное дело

Напомним, инцидент произошел ночью 31 июля — сгорело двухэтажное здание, в котором отдыхали 25 человек.
«По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя», — пояснили в ведомстве.
Возгорание произошло на турбазе «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Находившиеся в здании двое мужчин получили ожоги. Еще двое туристов, мужчина и женщина, выпрыгнули из окон третьего этажа — с травмами их госпитализировали в больницу.
Следователи выясняют обстоятельства и причины пожара.
Ранее сообщали, что отдыхающие на Алтае новосибирцы чудом выжили при пожаре на турбазе.
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в регионе.