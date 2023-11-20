Отставка после пожара в "Зимней вишне", ДТП на Алтае, 20 лет правления: чем известен скончавшийся экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Карьера
Свой трудовой путь Тулеев начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. Три года служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа.
В 1973 году после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта работал начальником железнодорожной станции Междуреченск, затем заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.
В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990 года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем.
В 1993 году Тулеева избрали депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса.
С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области. После этого почти год был членом Правительства РФ, Министром РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.
На посту губернатора Кемеровской области находился 21 год: с 1997 по 2018 годы. Четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов. Его последний срок должен был истечь в 2020 году, но Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию.
ДТП на Алтае
В 2009 году, предшественник Аман Тулеев попал в аварию на трассе Алтай — Кузбасс, когда направлялся на курс лечения в Белокуриху.
Его кортеж сопровождали на машине ГИБДД алтайские милиционеры Михаил Фреев и Сергей Кривашин. Алтайские милиционеры, увидев, что на встречной полосе фура, заслонили своим транспортным средством автомобиль Тулеева.
В ДТП погиб командир батальона подполковник милиции Михаил Фреев.
Аман Тулеев получил в аварии растяжение мышц шеи.
Отставка
1 апреля 2018 года стало известно, что Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию.
Он заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове.
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом находиться на посту губернатора нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор. "Я сделал все, что мог. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования", — заявил он.