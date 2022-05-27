27 мая
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Происшествия

Парикмахер отрезала ребенку часть уха

Инцидент произошел в салоне в центре Тулы.

Парикмахерский салон.
Парикмахерский салон.
CCO

Мальчик пришел на стрижку вместе с мамой, мастер повредила ему ухо машинкой для бритья, сообщает «ТНС».

Возмущенная мать рассказала в местном паблике, что по неосторожности мастер отрезала кусок кожи на ухе у ребенка.

«Привела сына постричь к выпускному из детского сада», — отметила мать дошкольника.

Подробности инцидента не сообщаются, в комментариях к посту многие отметили, что мастер совершили грубую ошибку, пишет Газета.Ru. Некоторые обвинили ребенка, заявив, что он наверняка не мог спокойно усидеть на месте.

Между тем российская пенсионерка выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству.

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