Парня, который забил ногами барнаульского студента возле клуба, признали виновным

Молодого жителя Барнаула признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью студенту-медику, от которого он погиб. Трагедия произошла возле популярного ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В июле 2021 года осужденный вместе с другом затеяли массовую драку в клубе «Че Гевара».

Во время потасовки 24-летний барнаулец ударил осужденного по голове стеклянным стаканом. Парень же ударил в ответ по лицу, от которого оппонент упал на землю и ударился головой об асфальт.

Хоть студент перестал сопротивляться, осужденный продолжил избивать его и начал наносить удары ногой по лицу. Это нанесло потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался.

Свою вину парень не признал и считал, что удары не были такими сильными. Но известно, что он — мастер спорта по дзюдо и самбо. И ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

Парня признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.