«Паровозик»: на алтайской трассе произошло массовое ДТП

14 сентября в 13:50 в Первомайском района Алтайского края произошло столкновение четырех автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Renault Premium НR420DСI не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля Toyota Carina. Автомобили столкнулись.

От удара Toyota Carina отбросило вперед, автомобиль столкнулся с Toyota Camry, который от удара отбросило вперед, где он столкнулся с УАЗ Patriot.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry получила травмы. Ей оказали медпомощь, не госпитализирована.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении краевого главка МВД.