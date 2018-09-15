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«Паровозик»: на алтайской трассе произошло массовое ДТП

14 сентября в 13:50 в Первомайском района Алтайского края произошло столкновение четырех автомобилей.

Дорога.
Дорога.
СС0

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Renault Premium НR420DСI не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля Toyota Carina. Автомобили столкнулись.

От удара Toyota Carina отбросило вперед, автомобиль столкнулся с Toyota Camry, который от удара отбросило вперед, где он столкнулся с УАЗ Patriot.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry получила травмы. Ей оказали медпомощь, не госпитализирована.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении краевого главка МВД.

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