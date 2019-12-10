В ГУ МВД по НСО сообщили, что авария произошла в Черепановском районе около 20:30.
По информации правоохранителей, 22-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, двигался по автодороге из Новосибирска в Барнаул и на 103-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с междугородним пассажирским автобусом Yutong.
«В результате столкновения транспортных средств водитель грузового фургона оказался зажат в салоне автомобиля, а его пассажир, 28-летний мужчина, получил ушибы грудной клетки. В автобусе никто не пострадал, однако 20 пассажиров оказались заложниками сложившейся ситуации, находясь в салоне неработающего автобуса при низкой температуре воздуха», — отмечают в областном главке МВД.
Прибыв на место происшествия, полицейские организовали безопасный проезд транспорта и оказали помощь пассажирам автобуса.
Часть пассажиров разметили в салоне проходящего автобуса, а остальным сотрудники полиции предоставили возможность согреться в патрульных автомобилях.