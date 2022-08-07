Паводок отрезал от мира 5 населенных пунктов в Амурской области

По данным на 7 августа, подтопленными остаются 41 жилой дом и 83 приусадебных территории.
«Спасатели устраняют последствия непогоды, оказывают адресную помощь населению», — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, в регионе сохраняется угроза сильных ливней, которые могут привести к усугублению обстановки.
Напомним, 3 августа в Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, где 30 июля потоком воды унесло ребенка, начали прочищать ливневку. Большой засор обнаружился на участке протяжённостью 350 метров.
За несколько минут рабочие достали из ливнёвки куски асфальта, металла, полотенцесушитель и другие засоряющие предметы.