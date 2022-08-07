8 августа
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Происшествия

Паводок отрезал от мира 5 населенных пунктов в Амурской области

Мощный паводок в Амурской области привел к подтоплению 15 участков автодорог, из-за чего прекратилось сообщение с пятью населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

Паводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
МЧС России

По данным на 7 августа, подтопленными остаются 41 жилой дом и 83 приусадебных территории.

«Спасатели устраняют последствия непогоды, оказывают адресную помощь населению», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, в регионе сохраняется угроза сильных ливней, которые могут привести к усугублению обстановки.

Паводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
МЧС России
Паводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
МЧС России
Паводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
МЧС России

Напомним, 3 августа в Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, где 30 июля потоком воды унесло ребенка, начали прочищать ливневку. Большой засор обнаружился на участке протяжённостью 350 метров.

За несколько минут рабочие достали из ливнёвки куски асфальта, металла, полотенцесушитель и другие засоряющие предметы.

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