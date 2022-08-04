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Жизнь

В Барнауле на участке, где потоком воды унесло ребенка, начали прочищать ливневку

3 августа в Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, где 30 июля потоком воды унесло ребенка, начали прочищать ливневку, сообщают «Вести Алтай».

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Олеся Новикова, vk.com

Большой засор обнаружился на участке протяжённостью 350 метров.

За несколько минут рабочие достали из ливнёвки куски асфальта, металла, полотенцесушитель и другие засоряющие предметы.

Как пояснили СМИ в мэрии, участок сложный. Большую нагрузку несут многочисленные новостройки. Плюс на этом участке дороги низина, поэтому там скапливаются дождевые осадки.

Также в администрации сообщили, что планировали чистку ливневой канализации до обильных дождей — на эти цели был разыгран муниципальный контракт на 800 тыс.рублей.

Напомним, 30 июля Барнаул буквально утонул после очередного ливня.

Были подтоплены участки на Павловском тракте, улицах Попова, Малахова, Молодежной, Ленина, Червонная.

А на ул. Попова ребенка унесло течением вниз по дороге — он чудом не попал под проезжающую машину. Инцидентом заинтересовались следком и прокуратура.

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