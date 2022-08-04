В Барнауле на участке, где потоком воды унесло ребенка, начали прочищать ливневку

Большой засор обнаружился на участке протяжённостью 350 метров.
За несколько минут рабочие достали из ливнёвки куски асфальта, металла, полотенцесушитель и другие засоряющие предметы.
Как пояснили СМИ в мэрии, участок сложный. Большую нагрузку несут многочисленные новостройки. Плюс на этом участке дороги низина, поэтому там скапливаются дождевые осадки.
Также в администрации сообщили, что планировали чистку ливневой канализации до обильных дождей — на эти цели был разыгран муниципальный контракт на 800 тыс.рублей.
Напомним, 30 июля Барнаул буквально утонул после очередного ливня.
Были подтоплены участки на Павловском тракте, улицах Попова, Малахова, Молодежной, Ленина, Червонная.
А на ул. Попова ребенка унесло течением вниз по дороге — он чудом не попал под проезжающую машину. Инцидентом заинтересовались следком и прокуратура.