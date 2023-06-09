Паводок-2023. Режим ЧС ввели на Алтае из-за мощного подтопления. У Барнаула возможен опасный уровень Оби

Из-за аномальной жары и таяния ледников началось снеготаяние в горах Республики Алтай.

На утро 9 июня в Улаганском районе региона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Накануне вечером уровень воды в реке Чулышман составлял 735 см при критическом 700 сантиметров. Подтоплено 73 приусадебных участка с населением 273 человека, указывают "Новости Горного Алтая".

В Майминском районе республики объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной паводковой ситуации. О ситуации в Турочакском и Чемальском районах республики каждый час докладывают главе региона.

На реках Бия и Катунь сформировалась волна паводка с существенным ростом уровней воды, говорится в сообщении краевого главка МЧС.. В акватории Чарыша специалисты наблюдают медленный рост уровня.

Однако, по прогнозам, учитывая объемы воды, идущие сверху по течению на Оби, вскоре возможно приближение уровня воды к опасной отметке у Барнаула.

Ранее сообщалось, что всего восемь сантиметров осталось до опасного уровня воды в Катуни у Сросток, а Телецкое выходит из берегов.

На утро 9 июня данные по уровням воды в Катуни пока не обновились. Altapress.ru продолжает следить за развитием ситуации.