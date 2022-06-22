22 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пенсионер прикинулся полицейским и обобрал таксиста

Мужчина сел в автомобиль и обобрал водителя-мигранта, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Автомобиль. Такси.
Автомобиль. Такси.
pixabay.com.

Пенсионер мельком показал перепуганному таксисту красную обложку для документов. Водитель принял ее за корочку правоохранителя и показал лжеполицейскому свои права, паспорт и другие бумаги.

В них пенсионер указал якобы на нарушения и предложил решить вопрос на месте и без шумихи.

Таксист отдал мошеннику 32,5 тыс. рублей.

Когда водитель пришел в себя, понял, что его обманули и обратился в настоящие правоохранительные органы, пишет Газета.Ru.

Полицейские задержали пенсионера-мошенника, но он уже успел потратить 12 тысяч.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость