Пенсионер прикинулся полицейским и обобрал таксиста

Пенсионер мельком показал перепуганному таксисту красную обложку для документов. Водитель принял ее за корочку правоохранителя и показал лжеполицейскому свои права, паспорт и другие бумаги.
В них пенсионер указал якобы на нарушения и предложил решить вопрос на месте и без шумихи.
Таксист отдал мошеннику 32,5 тыс. рублей.
Когда водитель пришел в себя, понял, что его обманули и обратился в настоящие правоохранительные органы, пишет Газета.Ru.
Полицейские задержали пенсионера-мошенника, но он уже успел потратить 12 тысяч.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.