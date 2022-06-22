Пенсионер прикинулся полицейским и обобрал таксиста

Мужчина сел в автомобиль и обобрал водителя-мигранта, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Пенсионер мельком показал перепуганному таксисту красную обложку для документов. Водитель принял ее за корочку правоохранителя и показал лжеполицейскому свои права, паспорт и другие бумаги.

В них пенсионер указал якобы на нарушения и предложил решить вопрос на месте и без шумихи.

Таксист отдал мошеннику 32,5 тыс. рублей.

Когда водитель пришел в себя, понял, что его обманули и обратился в настоящие правоохранительные органы, пишет Газета.Ru.

Полицейские задержали пенсионера-мошенника, но он уже успел потратить 12 тысяч.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.