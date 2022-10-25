Пенсионер украл с прилавка охапку газет в сибирском регионе

Мужчина подошел к витрине с газетами в супермаркете, собрал их в охапку и направился к выходу. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации и задержал грабителя.
Пенсионер рассказал, что газеты в большом количестве взял для растопки печи. Задержанный подумал, что издания специально для посетителей распространяются бесплатно и денег не заплатил.
Сумма ущерба составила 1,5 тыс. рублей. Газеты изъяли и вернули обратно на прилавок.
Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам службы безопасности магазина.
Ранее за кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города.