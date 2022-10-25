25 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пенсионер украл с прилавка охапку газет в сибирском регионе

Инцидент произошел в Новосибирске в Кировском районе. 60-летний житель задержан сотрудниками магазина. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Газета.
Газета.
CC0

Мужчина подошел к витрине с газетами в супермаркете, собрал их в охапку и направился к выходу. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации и задержал грабителя.

Пенсионер рассказал, что газеты в большом количестве взял для растопки печи. Задержанный подумал, что издания специально для посетителей распространяются бесплатно и денег не заплатил.

Сумма ущерба составила 1,5 тыс. рублей. Газеты изъяли и вернули обратно на прилавок.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам службы безопасности магазина.

Ранее за кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость