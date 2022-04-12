Пенсионер зарубил сына и спрятал тело в снегу у дома

7 апреля около одного из домов в поселке Кольцово местные жители обнаружили тело мужчины. На место выехали оперативники и сотрудник регионального СК.

Полицейские провели обход домов, удалось установить личность погибшего. Позже задержали ранее не судимого отца погибшего.

«В конце декабря 2021 года на почве неприязненных отношений несколько раз ударил сына топором по голове. А после обмотал тело пакетами и скотчем и спрятал в снегу недалеко от дома», — рассказал мужчина на допросе.