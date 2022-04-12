12 апреля
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Происшествия

Пенсионер зарубил сына и спрятал тело в снегу у дома

В Новосибирской области задержали 68-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве 42-летнего сына, пишет Lenta.ru.

Топор.
Топор.
СС0

7 апреля около одного из домов в поселке Кольцово местные жители обнаружили тело мужчины. На место выехали оперативники и сотрудник регионального СК.

Полицейские провели обход домов, удалось установить личность погибшего. Позже задержали ранее не судимого отца погибшего.

«В конце декабря 2021 года на почве неприязненных отношений несколько раз ударил сына топором по голове. А после обмотал тело пакетами и скотчем и спрятал в снегу недалеко от дома», — рассказал мужчина на допросе.

В сугробе тело пролежало около трех месяцев.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по факту убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Алтая расчленил женщину: мешки с останками сбросил в погреб после попытки сжечь в печи.

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