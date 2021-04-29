29 апреля
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Происшествия

Во время оккультного обряда россиянина зарубили топором

Пропавшего в Астраханской области мужчину нашли убитым. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Топор.
Топор.
СС0

Астраханец хотел восстановить отношения с женой и решил прибегнуть к оккультному ритуалу, во время которого нужно было закопать их личные вещи в лесу.

Вечером 26 апреля астраханец попросил о помощи 32-летнего знакомого, недавно приехавшего из Красноярского края, пишет «Росбалт».

Вместе они пошли в лес. Мужчины стали копать яму. Во время процесса приезжий грубо высказался по поводу обряда, а также о супруге астраханца. Возникла ссора и драка, и сибиряк забил астраханца топором. Потом прикрыл тело ветками и скрылся.

Подозреваемый задержан — оказалось, что он был объявлен в федеральный розыск.

В конце декабря 2020 года в Усть-Калманском районе Алтайского края произошло жестокое убийство. 39-летний сын зарезал своего 54-летнего отца, когда тот прилег отдохнуть.

Ранее пенсионерку из Алтайского края задержали по подозрению в жестоком убийстве супруга. По версии следствия, женщина зарубила его топором, расчленила и попыталась сжечь.

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