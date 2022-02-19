Житель Алтая расчленил женщину: мешки с останками сбросил в погреб после попытки сжечь в печи

Убийство произошло вечером 14 февраля 2022 года в селе Кебезень Турочакского района.

«Ранее судимый 46-летний мужчина совместно с супругой распивал спиртные напитки, которая, опьянев, ушла спать. В это время в дом пришла ее подруга, которая присоединилась к распитию спиртного», — сообщили в ведомстве.

Женщина начала рассказывать мужчине про измену его супруги. Сельчанин схватил нож и нанес гостье несколько смертельных ударов в живот.

«Мы с ней выпили маленько. Она начала рассказывать про мою жену. Я предупредил: „Не надо, я это уже все знаю, жена все рассказала“. Она начала дальше рассказывать и всяко-разно жену мою хаять. Я не стерпел эти разговоры лишние, не вытерпел, взял ножик со стола, ткнул ее, она упала. Вину свою признаю, раскаиваюсь», — сообщил житель Алтая на видео с допроса.