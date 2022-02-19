19 февраля -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтая расчленил женщину: мешки с останками сбросил в погреб после попытки сжечь в печи

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства женщины, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Убийство произошло вечером 14 февраля 2022 года в селе Кебезень Турочакского района.

«Ранее судимый 46-летний мужчина совместно с супругой распивал спиртные напитки, которая, опьянев, ушла спать. В это время в дом пришла ее подруга, которая присоединилась к распитию спиртного», — сообщили в ведомстве.

Женщина начала рассказывать мужчине про измену его супруги. Сельчанин схватил нож и нанес гостье несколько смертельных ударов в живот.

«Мы с ней выпили маленько. Она начала рассказывать про мою жену. Я предупредил: „Не надо, я это уже все знаю, жена все рассказала“. Она начала дальше рассказывать и всяко-разно жену мою хаять. Я не стерпел эти разговоры лишние, не вытерпел, взял ножик со стола, ткнул ее, она упала. Вину свою признаю, раскаиваюсь», — сообщил житель Алтая на видео с допроса.

Житель Алтая расчленил женщину и пытался сжечь останки.
Житель Алтая расчленил женщину и пытался сжечь останки.
кадр из видео.

Рано утром мужчина топором расчленил тело и попытался сжечь в печи бани, однако не получилось. Тогда он собрал останки в мешки и сбросил в погреб.

«О произошедшем стало известно родственникам мужчины, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы», — уточнили в СК.

Жителю Алтая предъявили обвинение по факту убийства, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка зарубила мужа топором и расчленила тело.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость