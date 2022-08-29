29 августа
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Происшествия

Пенсионерка подожгла BMW работника Генштаба ВС РФ

Женщина подожгла автомобиль чиновника Минобороны РФ. Происшествие случилось в Москве, во дворе дома на Ленинградском шоссе.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Подозреваемая подошла к BMW с канистрой, облила машину и подожгла. Выгорел багажник.

Женщину задержали. Ей 65 лет.

По словам родственников, россиянку якобы загипнотизировали, пишет Lenta.ru.

Дома у пенсионерки нашли четыре десятка чеков о переводах по 15 тыс. рублей, а также кредитки и выписки о займе в полмиллиона рублей.

Ведется разбирательство.

Ранее неизвестный метнул бутылки с бензином в здание администрации российского региона. В 2019 году в здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова».

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