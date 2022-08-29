Пенсионерка подожгла BMW работника Генштаба ВС РФ

Подозреваемая подошла к BMW с канистрой, облила машину и подожгла. Выгорел багажник.
Женщину задержали. Ей 65 лет.
По словам родственников, россиянку якобы загипнотизировали, пишет Lenta.ru.
Дома у пенсионерки нашли четыре десятка чеков о переводах по 15 тыс. рублей, а также кредитки и выписки о займе в полмиллиона рублей.
Ведется разбирательство.
Ранее неизвестный метнул бутылки с бензином в здание администрации российского региона. В 2019 году в здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова».