Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с «мертвой точки»

Напомним, 23 марта огромное судно из-за песчаной бури сбилось с курса и не вписалось в поворот — уперлось в берег канала, перегородив всю его южную часть.
При этом капитан контейнеровоза «нарисовал» фаллический символ перед тем, как сесть на мель.
Шесть дней гиганта пытались сдвинуть с места, пока сотни судов толпились в очереди. Утром 29 марта Ever Given успешно сняли с мели.
Освободить контейнеровоз удалось только после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. кубометров песка, в котором он застрял.
Контейнеровоз Ever Given снова на плаву в Суэцком канале. pic.twitter.com/J2p25oOPhg— РБК (@ru_rbc) March 29, 2021
«Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов», — отмечает издание.
Как уточнила транспортная компания Inchcape в своем Twitter, в данный момент корабль находится под охраной.
Ранее судовой повар из Барнаула рассказал altapress.ru, как кормит голодных моряков в Тихом океане.
Контейнеровоз Ever Given (название по документам) ходит под флагом Панамы. Водоизмещение — 200 тыс. тонн, длина — 400 метров, ширина — 59 метров.
Корабль направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам. На борту находятся тысячи контейнеров.