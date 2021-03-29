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Происшествия

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с «мертвой точки»

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший Суэцкий канал, удалось вытащить из песка, сообщает РБК со ссылкой на транспортную компанию Inchcape.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Напомним, 23 марта огромное судно из-за песчаной бури сбилось с курса и не вписалось в поворот — уперлось в берег канала, перегородив всю его южную часть.

При этом капитан контейнеровоза «нарисовал» фаллический символ перед тем, как сесть на мель.

Шесть дней гиганта пытались сдвинуть с места, пока сотни судов толпились в очереди. Утром 29 марта Ever Given успешно сняли с мели.

Освободить контейнеровоз удалось только после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. кубометров песка, в котором он застрял.

«Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов», — отмечает издание.

Как уточнила транспортная компания Inchcape в своем Twitter, в данный момент корабль находится под охраной.

Ранее судовой повар из Барнаула рассказал altapress.ru, как кормит голодных моряков в Тихом океане.

Контейнеровоз Ever Given (название по документам) ходит под флагом Панамы. Водоизмещение — 200 тыс. тонн, длина — 400 метров, ширина — 59 метров.

Корабль направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам. На борту находятся тысячи контейнеров.

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