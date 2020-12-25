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Происшествия

Перепуганная 72-летняя бабушка из Алтайского края скинула мошенникам деньги с балкона

Пенсионерке из Рубцовска позвонил неизвестный, который представился полицейским. Он попросил женщину приготовить деньги, чтобы решить возникшую проблему.

Снег идет. Пенсионерка.
Снег идет. Пенсионерка.
Анна Зайкова

Мужчина утверждал, что дочь пенсионерки сбила человека и теперь для решения проблемы необходимы деньги. Пожилая женщина, следуя инструкциям мошенника, в 23:00 с балкона своей квартиры сбросила 30 тыс. рублей ожидавшему внизу мужчине.

Он взял деньги и скрылся в неизвестном направлении, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бабушка заподозрила неладное и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители советуют сохранять хладнокровие, даже если вы очень напуганы. В такой ситуации сначала позвоните родственнику — возможно, он спит, пока мошенники пытаются подобраться к вашим деньгам.

Если трубку никто не берет, позвоните в полицию и попросите подтвердить информацию о задержании: скорее всего, с родственником все в порядке, а вас обманывают.

«Ни один полицейский, ни один сотрудник банка не станет запрашивать у вас личные данные, такие как номера карт, код CVC, пароли, коды и так далее и просить скинуть деньги с балкона или передать их через посредников», — напоминают в МВД.

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