Перепуганная 72-летняя бабушка из Алтайского края скинула мошенникам деньги с балкона

Пенсионерке из Рубцовска позвонил неизвестный, который представился полицейским. Он попросил женщину приготовить деньги, чтобы решить возникшую проблему.

Мужчина утверждал, что дочь пенсионерки сбила человека и теперь для решения проблемы необходимы деньги. Пожилая женщина, следуя инструкциям мошенника, в 23:00 с балкона своей квартиры сбросила 30 тыс. рублей ожидавшему внизу мужчине.

Он взял деньги и скрылся в неизвестном направлении, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бабушка заподозрила неладное и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители советуют сохранять хладнокровие, даже если вы очень напуганы. В такой ситуации сначала позвоните родственнику — возможно, он спит, пока мошенники пытаются подобраться к вашим деньгам.

Если трубку никто не берет, позвоните в полицию и попросите подтвердить информацию о задержании: скорее всего, с родственником все в порядке, а вас обманывают.