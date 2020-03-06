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Происшествия

Перспектива: Тинькову грозит до шести лет тюрьмы

Олегу Тинькову грозит до шести лет в американской тюрьме. Это суммарный срок по двум предъявленным ему обвинениям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минюста США.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Американские власти обвиняют предпринимателя из России в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Гражданство и налог

Тиньков в 1996 году получил гражданство США, а спустя семь лет от него отказался. На этот момент его состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Именно с этой суммы Тиньков должен был заплатить налог. Однако бизнесмен указал сумму в пять раз меньше, скрыв подлинную прибыль.

Еще один пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, уточняет агентство.

Арест

На прошлой неделе Олега Тинькова арестовали в Лондоне по запросу США. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, пишет bfm.ru. По данным британских СМИ, россиянин внес залог в размере 20 млн фунтов, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения его дела в суде Лондона.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
vk.com/olegtinkov

Запрет и дача

Тинькову запрещается посещать аэропорты и покидать квартиру в вечернее и ночное время суток, а также необходимо отмечаться в полиции три раза в неделю.

Еще до начала судебного разбирательства бизнесмен планировал построить на Алтае дом La Datcha.

«Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, в Усть-Тальменской моя тетя жила, но до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай», — рассказывал Тиньков в 2018 году.

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