Питерский аспирант устроил бой стекол в военкомате

Однако сотрудники уголовного розыска отследили нужного человека по камерам видеонаблюдения, довели его до посадки в такси, а потом и приехали домой.
«Неизвестным» оказался 25-летний аспирант Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Российской академии наук.
Ранее он привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.
Возбуждено уголовное дело. Пока — по статье за хулиганство.
Между тем за попытку поджечь военкомат арестовали российского школьника. Подростка обвиняют в подготовке теракта. Пока он будет находиться под стражей до 22 апреля.