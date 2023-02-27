27 февраля
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Происшествия

Питерский аспирант устроил бой стекол в военкомате

Накануне неизвестные разбили стекла первого этажа райвоенкомата, а на фасаде здания оставили надписи, пишет «Фонтанка».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Однако сотрудники уголовного розыска отследили нужного человека по камерам видеонаблюдения, довели его до посадки в такси, а потом и приехали домой.

«Неизвестным» оказался 25-летний аспирант Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Российской академии наук.

Ранее он привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.

Возбуждено уголовное дело. Пока — по статье за хулиганство.

Между тем за попытку поджечь военкомат арестовали российского школьника. Подростка обвиняют в подготовке теракта. Пока он будет находиться под стражей до 22 апреля.

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