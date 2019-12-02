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Происшествия

Плати или приводи других: на Алтае девочек вовлекали в проституцию

В Горно-Алтайске суд вынес приговор членам преступной группировки, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией, пишет Regnum. Просто так уйти из незаконного бизнеса им не давали.

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

Двое мужчин и две женщины еще в 2013 году организовали и содержали притоны для занятия проституцией. Привлекались к оказанию интимных услуг девушки, в том числе и несовершеннолетние.

Уйти оттуда было практически невозможно. Для этого преступники требовали заплатить значительную сумму либо привести вместо себя другую женщину. Правоохранители поймали членов ОПГ в марте 2017 года. В суде обвиняемые свою вину не признали. Все получили реальные сроки от двух до шести лет в колонии общего режима.

Ранее altapress.ru писал, что 36-летняя жительница Горно-Алтайска, проходящая по делу об организации проституции, истязала жертву, чтобы та изменила свои показания в суде.

В январе в Рубцовске полицейские задержали трех организаторов групп, которые независимо друг от друга вовлекали в занятия проституцией жительниц города.

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