Плати или приводи других: на Алтае девочек вовлекали в проституцию

В Горно-Алтайске суд вынес приговор членам преступной группировки, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией, пишет Regnum. Просто так уйти из незаконного бизнеса им не давали.

Двое мужчин и две женщины еще в 2013 году организовали и содержали притоны для занятия проституцией. Привлекались к оказанию интимных услуг девушки, в том числе и несовершеннолетние.

Уйти оттуда было практически невозможно. Для этого преступники требовали заплатить значительную сумму либо привести вместо себя другую женщину. Правоохранители поймали членов ОПГ в марте 2017 года. В суде обвиняемые свою вину не признали. Все получили реальные сроки от двух до шести лет в колонии общего режима.

Ранее altapress.ru писал, что 36-летняя жительница Горно-Алтайска, проходящая по делу об организации проституции, истязала жертву, чтобы та изменила свои показания в суде.

В январе в Рубцовске полицейские задержали трех организаторов групп, которые независимо друг от друга вовлекали в занятия проституцией жительниц города.