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Происшествия

Площадь пожара в Егорьевском районе выросла до 7,1 тыс. гектаров

Лесной пожар в Егорьевском районе до сих пор не потушили. Площадь возгорания только растет, пишет Mash Siberia.

Лесной пожар в Егорьевском районе.
Лесной пожар в Егорьевском районе.
Минприроды Алтайского края

Огонь в Егорьевском районе остановить не могут — площадь пожара выросла в два раза и достигла 7,1 тыс. га.

Сейчас на месте происшествия работают 256 человек и более 100 разных единиц техники. На помощь алтайским пожарным едут специалисты из Ханты-Мансийска.

Самолет вылетал и сбрасывал воду уже 18 раз. Сейчас первостепенной задачей является обеспечение безопасности населения.

Напомним, что пожар вспыхнул на территории Лебяжинского лесничества 19 июня. Утром 21 июня площадь возгорания выросла до 3,4 тыс. га.

Ранее спасатели ГУ МЧС опубликовали кадры тушения лесного пожара в Егорьевском районе.

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