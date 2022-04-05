5 апреля
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Происшествия

По делу о резиденции Путина изъяли в доход государства имущество на 1,3 млрд рублей

Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество стоимостью более 1,3 млрд рублей, подконтрольное, как считает Генпрокуратура, главе холдинга «Форум» миллиардеру Дмитрию Михальченко и двум другим фигурантам громкого уголовного дела о хищениях при строительстве и реставрации объектов президентской резиденции в Ново-Огареве, пишет bfm.ru.

Стройка.
Стройка.
СС0

Таким образом суд удовлетворил иск надзорного ведомства и изъял собсвенность из оперативного управления ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО).

Ответчики

Ответчиками по иску кроме Дмитрия Михальченко выступали само ФГУП «Атэкс», бывший директор ФГУП Андрей Каминов, бывший заместитель Каминова, а по совместительству экс-гендиректор ООО «Стройфасад» Станислав Кюнер, Росимущество, столичное и подмосковные территориальные управления данного ведомства, ООО «Синергия» и ФСО России.

Генпрокуратура просила суд изъять у ответчиков и обратить в доход государства 52 объекта: движимое и недвижимое имущество, в том числе коммерческую недвижимость, дома и земельные участки стоимостью свыше 1,3 млрд рублей.

Что произошло

По версии Генпрокуратуры, назначенный при содействии Михальченко гендиректором ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов сдавал объекты в аренду подконтрольным миллиардеру струкутурам по заниженной стоимости.

Сам Каминов и адвокаты Михальченко наличие коррупционных связей и сдачу объектов по цене ниже рыночной отрицали, указывая, что переход объектов из операционного управления ФСО России в хозяйственное ведение ФГУП «Атекс» был законным и проверен тремя управлениями ФСО, а также специальной комиссией с участием представителя Росимущества. Проведенная же проверка не установила занижения стоимости аренды ни на первоначальном этапе, ни в дальнейшем. Адвокат Михальченко заявил, что его доверителю все равно, кто станет собственником спорных объектов, к владению которыми он не имеет отношения. Однако он категорически не согласен с утверждением о наличии коррупционного влияния им на кого бы то ни было, так как в этом случае решение суда по гражданскому делу может создать преюдицию в доказывании его вины по уголовному делу. Он просил иск отклонить.

Госконтракт и суд

Дмитрия Михальченко, Андрея Каминова и еще четверых фигурантов, в том числе генерала ФСО Игоря Васильева, с 2019 года судят во Втором западном окружном военном суде. Их обвиняют в хищениях 1,263 млрд рублей при реализации госконтракта.

Фигуранты вину отрицают.

В январе экс-офицера ФСО обвинили в получении взятки в 20 млн рублей при работе в резиденции Путина.

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