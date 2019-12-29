По фактам издевательств над учеником в алтайской школе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по итогам проверки в школе села Поперечное Каменского района. Напомним, в этом учебном заведении группа подростков избивала своего 14-летнего одноклассника. В результате мальчик попал в районную больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и венозную дисфункцию сетчатки глаза.

Как сообщает территориальный следком, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.293 Уголовного кодекса РФ («халатность») по факту бездействия должностных лиц школы.

Выяснилось, что издевательства группы спортивных ребят над мальчиком длились с января по ноябрь. При этом руководству школы и педагогическому составу было известно о том, что жестокие игры под названием «Забей лося», «Монеточка» и ряд других являются по сути моральным и физическим унижением слабого одноклассника. Однако они не смогли не перевоспитать, не остановить группу наглецов.

Шум подняла мать пострадавшего подростка, обратившись в СМИ.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщают в следственном комитете.

Ранее руководитель районного управления по образованию Екатерина Киселева рассказала altapress.ru, что «бойцовский клуб» в попереченской школе организовал один из семиклассников. Помимо него, поиграть в «Забей лося» любили еще трое ребят. Все они активно участвуют в спортивных соревнованиях района, состоят в отряде правоохранительной направленности «Кондор».