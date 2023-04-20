20 апреля
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Происшествия

По факту смерти шести человек в питерском интернате возбудили уголовное дело

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели постояльцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

20 апреля в соцсетях появилась информация о смерти семи детей от крайнего истощения. Это произошло в психоневрологическом интернате № 10 Санкт-Петербурга.

Следствие же сообщило о шести совершеннолетних погибших. По их словам, сотрудники интерната ненадлежащим образом исполняли профессиональные обязанности по уходу за гражданами.

В период с 2022 года по неосторожности они допустили смерть воспитанников психоневрологического интерната.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым произошла трагедия.

Ранее за халатное отношение к ребенку-инвалиду возбудили уголовное дело на Алтае.

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