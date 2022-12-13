13 декабря
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Происшествия

По факту смерти женщины в полицейской камере на Алтае возбудили уголовное дело

В Республике Алтай после смерти местной жительницы в камере городского отдела полиции возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в СУ СК по региону.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Напомним, в конце ноября стало известно о смерти жительницы Горно-Алтайска в специальном помещении для задержанных лиц и наличии множественных повреждений на ее теле.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай сообщали, что причиной смерти 53-летней женщины, которая поступила в отдел полиции в июле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения, стала алкогольная кардиомиопатия. Осложнения произошли по причине острой сердечной недостаточности.

Также по информации МВД, ссадины и кровоподтеки на теле умершей, по заключению эксперта, образовались за несколько суток до того, как женщину доставили в дежурную часть.

Полицейские, как отмечают в ведомстве, для оказания помощи задержанной обращались в скорую. Медики тогда установили, что она не нуждается в госпитализации и выдали справку об отсутствии противопоказаний для содержания в помещении отдела полиции.

Расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Все доводы потерпевших будут тщательно проверены и изучены. Оценка будет дана, исходя из совокупности собранных доказательств.

Ранее стало известно, что тело задушенной женщины россиянин хранил на балконе, а потом на глазах полицейских выбросил труп.

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