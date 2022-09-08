Почему дым «стеной» накрыл Бийск, объяснил эколог

Бийск оказался в дымовой завесе 7 сентября. Местные жители почувствовали запах гари и пожаловались, что нечем дышать. Почему так произошло, рассказал « Бийскому рабочему » независимый эколог Сергей Белоконь.

В 1950—1960 годах дома Бийска находились на достаточном расстоянии от промзоны.

Но позже частью города стал академгородок, а также увеличились мощности олеумного завода.

Так, жилая и промышленная зона постепенно соединились.

Кроме того, не сохранилась зеленая зона ул. Ломоносова. Там находятся дома, школы и детсады.

«В промзоне и без того вырубили деревья под трамвайную линии и автомобильную дорогу, и эти „коридоры“ действуют по принципу трубы — по ним „сквозит“ как раз на город. Так еще и в оставшимся заслоне постоянно проводят вырубки», — подчеркнул Белоконь.

Напомним, накануне бийчан испугали гигантские столбы дыма над городом. Как выяснилось, горела трава в лесу рядом с взрывоопасным олеумным заводом.