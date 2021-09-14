​Почти 12 млн рублей заплатят владельцы газовых заправок Барнаула за сговор

В Барнауле оштрафовали компании, заключившие антиконкурентное соглашение по установлению и поддержанию в 2019 году одинаковых розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ). Об этом сообщили в краевом УФАС.

Автомобили в Барнауле. Грузовик у весового контроля.

В совокупности компаниям предстоит оплатить штрафы в размере 11,9 млн рублей. Антимонопольное дело стало итогом масштабной проверки, инициированной УФАС осенью 2019 года после массовых обращений по поводу цен на газомоторное топливо.

Сотрудники управления подтвердили наличие одинаковых цен на СУГ в кассовых чеках, на стелах и информационных стендах АГЗС в краевой столице.

Объяснить синхронизацию ценовой политики не смогли компании «Газавтонефть», «Микрон», «Газкомпани», «Газпрофнефть», а также ИП.

Комиссия установила, что все ответчики имеют индивидуальные структуры затрат, влияющие на конечную стоимость СУГ в рознице, а об одинаковых ценах они заключили устную договоренность. Это запрещено законом.

Арбитражные суды двух инстанций подтвердили выводы антимонопольщиков.

Кроме того, что компаниям выписали оборотные штрафы, материалы расследования в отношении всех участников передали в правоохранительные органы.

Ранее в УФАС обещали заняться рынком стройматериалов.