Почти 200 застройщиков и подрядчиков арестовали после землетрясений в Турции

По информации агентства, 188 из них были арестованы.
Между тем не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции. Дома в уцелевшем городе устояли потому, что местные власти не допускали нарушений при строительстве, заявил мэр Оккеш Эльмасоглу.
Строительные амнистии
Между тем в Турции началось судебное преследование и розыск участников строительной отрасли, качество работы которых вызвало сомнения после случившейся катастрофы. Заведены уголовные дела против застройщиков — они возводили жилые дома с нарушением норм.
Несколько домов не выдержали подземных толчков, но при строительстве рекламировались как построенные по последним нормам безопасности на случай землетрясений.
В стране регулярно проводились строительные амнистии, которые в том числе освобождали от штрафов за строительство без сертификатов безопасности. <Последняя такая амнистия была введена в 2018 году.>