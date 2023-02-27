Почти 200 застройщиков и подрядчиков арестовали после землетрясений в Турции

Власти Турции выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, сообщает aa.com.tr.

По информации агентства, 188 из них были арестованы.

Между тем не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции. Дома в уцелевшем городе устояли потому, что местные власти не допускали нарушений при строительстве, заявил мэр Оккеш Эльмасоглу.

Строительные амнистии

Между тем в Турции началось судебное преследование и розыск участников строительной отрасли, качество работы которых вызвало сомнения после случившейся катастрофы. Заведены уголовные дела против застройщиков — они возводили жилые дома с нарушением норм.

Несколько домов не выдержали подземных толчков, но при строительстве рекламировались как построенные по последним нормам безопасности на случай землетрясений.

В стране регулярно проводились строительные амнистии, которые в том числе освобождали от штрафов за строительство без сертификатов безопасности. <Последняя такая амнистия была введена в 2018 году.>