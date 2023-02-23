23 февраля
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Здоровье

Зона бедствия: риск эпидемии холеры прогнозируют эксперты после землетрясений

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) распространил сообщение, в котором заявляет о рисках распространения инфекционных заболеваний.

Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Скриншот YouTube

Зона риска — пострадавшие провинции от разрушительных землетрясений В Турции и Сирии.

Прогнозы неутешительные — вполне вероятно, что такое заболевание, как холера, может перерасти в инфекционную эпидемию.

Основные неотложные потребности Турции и Сирии после землетрясений в сфере здравоохранения связаны с травмами и перебоями в системе здравоохранения, но угроза распространения инфекционных заболеваний может вызывать обеспокоенность в течение следующих двух-четырех недель, указывает Газета.Ru.

Специалисты не исключают развитие в лагерях для пострадавших других болезней, таких как гепатит, А и ротавирус.

К распространению инфекций может привести ограниченный доступ к чистой воде, неадекватные санитарно-гигиенические условия, ненадлежащая термообработка пищи.

Что произошло

6 февраля в Турции произошло два масштабных землетрясения, самое сильное — магнитудой 7,7. Впоследствии произошли более 7,1 тыс. афтершоков. Погибли более 40 тыс. человек.

20 февраля на границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение магнитудой 6,4.

Также сейсмособытия фиксировали в Италии и Иране.

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