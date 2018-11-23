Под Новосибирском для тушения горящего торгового центра подогнали пожарный поезд

В Новосибирской области сгорел большой супермаркет «Фасоль» в Мошковском районе. Пожар в здании, где располагались продуктовый и хозяйственный магазины, а также аптека и отдел автомобильных запчастей, начался около 9 утра, сообщает «Инцидент-Новосибирск».

На тушение пожара были отправлены несколько автомобилей МЧС, а также пожарный поезд. Супермаркет горел открытым огнем. В здании могли находиться люди, так как магазин работает круглосуточно. Но, как уточнили в МЧС, пострадавших не было, все вовремя эвакуировались.

Из сообщения главка МЧС по Новосибирской области:

Сегодня в 8:54 поступило сообщение о возгорании в магазине, расположенном в поселке Мошково Новосибирской области. Через 2 минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте. Шло интенсивное горение кровли. В 9:33 пожар был локализован. В настоящий момент проводится разборка завалов и проливка. По оперативной предварительной информации пострадавших нет.

По данным Vn.ru, «Фасоль» — это франчайзинговый проект немецкой сети METRO Cash&Carry.