«Огненные столбы»: серьезный пожар на частном подворье в Барнауле тушили 32 человека

В Барнауле вечером 22 ноября произошел пожар на частном подворье на улице Садовой, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Скриншот с видео на канале "Инцидент Барнаул" в youtube.com

О возгорании в частном секторе спасателям сообщили в 21:53. В тушении участвовали 32 человека и 7 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 23:10, его площадь составила около 300 квадратных метров.

На кадрах с места что видно, что постройки горят открытым огнем. Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» пишут, что пламя быстро распространялось по конструкциям.

От огня пострадали частный дом, надворные постройки, а также два автомобиля. Жертв среди людей нет.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.