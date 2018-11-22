Следователи сообщили подробности смертельного пожара в Тальменском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на станции Озерки в Тальменском районе, где 18 ноября сгорели три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно следователи установили, что в огне погибли хозяин дома, его сожительница и женщина, проживающая по соседству. Накануне инцидента они распивали спиртное. После того, как они уснули, в помещении произошло возгорание. Ранее в МЧС altapress.ru сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Озерках сгорел 4-х квартирный дом. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь начал распространяться с крыши здания. Спасти людей не представлялось возможным.