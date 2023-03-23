23 марта
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Происшествия

Под окнами школы нашли девочку со сломанным позвоночником

Под окнами школы села Дефановка в Туапсе нашли 13-летнюю девочку с переломами позвоночника, сообщает Telegram-канал SHOT.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Школьница получила тройку по английскому и не хотела, чтобы ее ругали родители. И девочка решила напугать их — выпрыгнула из окна третьего этажа школы.

Ребенка доставили в травматологию, указывает Lenta.ru. Врачи диагностировали у школьницы компрессионный перелом трех позвонков.

Девочка рассказала, что хотела избежать наказания за отметку. Семья благополучная.

Ранее российская семиклассница умерла на уроке физкультуры.

Девочка почувствовала себя плохо во время пробежки. Вызвали скорую помощь. Но школьница скончалась в спортзале.

В медкарте у семиклассницы записан диагноз — функциональный сердечный шум. Однако от занятия физкультурой она не освобождалась.

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