Под покровом темноты на Алтае произошло более 100 ДТП, 26 человек погибли

Накануне на автодороге «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай» (территория Смоленского района Алтайского края) в темное время суток водитель врезался в стоящий автомобиль.

Toyota Ipsum стояла на проезжей части. От удара иномарку откинуло в сторону, и был сбит пешеход. Тот находился на проезжей части.

Пострадавшему оказана медпомощь, говорится в сообщении Госавтоинспекции Алтайского края.

С января этого года в регионе произошло 113 аварий, в которых погибли 26 человек, а 94 получили травмы. Все эти аварии произошли в темное время суток.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что причинами «вечерних ДТП» стали и сопутствующие факторы. Например, отсутствие на одежде пешеходов световозвращающих элементов.

Именно они помогают водителям заметить пешехода на проезжей части.

Водителям сотрудники ГИБДД напомнили — покидая машину, автомобилист автоматически становится пешеходом.

Ранее молодой мотоциклист погиб в ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.